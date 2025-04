Fezzanese vicina alla retrocessione dopo la sconfitta contro il Montevarchi

La terza sconfitta consecutiva avvicina la Fezzanese alla retrocessione al campionato di calcio di Eccellenza. Col na sconditta (3-1) contro il Montevarchi il team verde vede peggiorare notevolmente la sua classifica che sembra ormai compromessa. I fezzanoti sono all’ultimo posto in graduatoria e, a sole 4 giornate dalla fine della regular season, il divario dalle dirette concorrenti sale ulteriormente: dal Flaminia e Sporting Trestina è aumentato a 11 punti, dal Terranuova Traiana a 10 lunghezze, distanze importanti che li tengono in corsa per raggiungere i playout soltanto da un punto di vista matematico, ma di fatto il destino appare segnato. Un campionato sfortunato per la Fezzanese, che ha anche dovuto fare i conti con numerose assenze. Contro il Montevarchi l’unico gol verde porta la firma di Mariotti, da registrare l’esordio in serie D dei due giovani, classe 2007, Agolli e Samuele Corrado. Il mister Andrea Gatti però non demorde: "Ci è mancata la qualità nella finalizzazione e nelle scelte nel dettare l’ultimo passaggio. Purtroppo siamo in una situazione un po’ di difficoltà io non recrimino mai sugli assenti ma in questo periodo ne abbiamo veramente tanti infatti abbiamo iniziato la partita con cinque giovani fuori quota. Ai ragazzi comunque devo dire grazie comunque hanno spirito e stanno facendo il massimo. Siamo in un periodo difficile e cerchiamo di affrontarlo nella maniera migliore. Dobbiamo migliorarci tutti, ora ripartiamo anche se le partite sono sempre meno e comunque le difficoltà sono sempre più grandi". Domenica, nella 31ª giornata, la Fezzanese sarà di scena sul campo del San Donato Tavarnelle. Paolo Gaeta Nella foto: Samuele Corrado