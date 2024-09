Fezzanese, la situazione si sta facendo calda. Sconfitta dal Terranuova e penultimo posto

Terranuova Traiana

2

Fezzanese

0

TRAIANA: Ermini, Petrioli (76’ Tassi), Bega, Cioce (8’ Senzamici), Privitera, Oitana (21’ Ricci), Massai, Sacconi (92’ Iaiunese), Dini (60’ Suplja), Marini, Cappelli. A disp. Timperanza, Grieco, Castaldo, Martini. All. Meniconi.

FEZZANESE: Pucci, Giampieri (46’ Campana), Stradini (46’ Gabelli), Del Bello (71’ Masi), D’Alessandro, Selimi, Lunghi, Bruccini, Geraci, Sacchelli (71’ Galloro), Mulattieri (65’ Beccarelli). A disp. Andreoli, Salvetti, Bordin, Smecca. All. Rolla.

Arbitro: Oristanio di Perugia (assistenti Polichetti di Salerno e Tallarico di Ercolano).

Marcatori: 25’ Mulattieri (autorete), 92’ Ricci.

Si aggrava la situazione di classifica della Fezzanese che perde 2-0 sul campo del Terranuova Traiana nella quarta giornata del girone E di serie D. I fezzanoti restano così al penultimo posto in classifica. Da notare comunque che i rimaneggiati ragazzi di Cristiano Rolla mancavano di quattro titolari del valore dell’ex professionista Cesarini e di Cantatore, Nicolini e Loffredo. Intanto la società presieduta da Arnaldo Stradini per risollevarsi ingaggia due giocatori nuovi il difensore Tommaso Masi, classe 2002, proveniente dal Real Forte Querceta ed il figlio e nipote d’arte Leonardo Bordin centrocampista, classe 2005, ex Spezia Primavera suo padre Roberto e suo zio il compianto Massimiliano Fiondella sono stati calciatori professionisti ad alto livello. In avvio al 13’ è provvidenziale la respinta di Stradini sulla linea su tiro di Oitana. Al 15’ Bruccini su punizione calcia di poco sopra la traversa. Al 19’, al 52’ e al 68’ è bravo Pucci su tiri di Bega, Marini e Petrioli. Al 21’ Lunghi impegna Ermini. Al 25’ aretini in vantaggio grazie ad una sfortunata autorete di Mulattieri che devia di testa nella propria porta una punizione di Marini. Al 37’ ancora Pucci devia un gran tiro di Sacconi mandando la palla a colpire la traversa. Al 44’ Petrioli coglie il palo. Al 58’ i verdi reclamano il rigore in quanto un tiro-cross di Geraci è deviato in area con un braccio da un difensore locale. Al 67’ Geraci calcia a lato da buona posizione. Al 76’ Ermini è attento su punizione di Bruccini. All’86’ Lunghi e Geraci mancano la deviazione vincente, da due passi, su cross di Campana. Al 92’ il raddoppio di Ricci in contropiede.

Paolo Gaeta