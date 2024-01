Fezzanese crolla nel finale. La capolista non perdona

Fezzanese

0

Alcione Milano

2

FEZZANESE: Angeletti, Banti (54’ Giampieri), Stradini (80’ Scieuzo), Selimi, Del Bello, Guelfi, Beccarelli, Nicolini, Lunghi, Fiori (64’ Mariotti), Cecchetti. A disp. Gaggini, Vignali, Bianchi, Lazzoni, Baudi. All. Rolla.

ALCIONE MILANO: Agazzi, Chieretti, Venturini, Miculi (83’ Petito), Bonaiti, Manuzzi, Foglio (54’ Lanzi), Boscariol (72’ Morselli), Caremoli, Barbuti (60’ Battistini), Invernizzi (90’ Laribi). A disp. Gueye, Palma, Piccinocchi, Rebauto. All. Cusatis.

Arbitro: Virgilio di Agrigento (assistenti Fumagallo di Novara e Aimar di Nichelino).

Marcatori: 79’ Battistini, 94’ Morselli.

Note: espulso al 45’ Nicolini.

SARZANA - Una sfortunata e rimaneggiata Fezzanese perde 2-0 nel finale, quando era in dieci, con la capolista Alcione Milano al ‘Miro Luperi’ di Sarzana nella ventiduesima giornata del girone A di Serie D. Partita viziata da un clamoroso errore dell’assistente Aimar di Nichelino il quale al 79’ non ha segnalato l’evidente posizione di fuorigioco di Manuzzi che nel proseguo dell’azione smarcava Battistini che insaccava l’1-0 ospite. Ovviamente grande il rammarico per i ragazzi di Cristiano Rolla (nella foto) che fino a quel momento, pur essendo in inferiorità numerica, avevano tenuto validamente testa ai forti avversari malgrado fossero privi di ben sei giocatori dell’importanza di Bruccini, Santeramo, Salvalaggio, Cantatore, Gabelli e Scarlino.

In precedenza al 9’ Bonaiti chiama Angeletti alla parata. Al 15’ Foglio calcia di poco alto da posizione defilata. Al 39’ Manuzzi in mezza rovesciata coglie il palo. Al 45’ fezzanoti in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Nicolini. Al 50’ Manuzzi mette di poco alto di testa su cross di Chierichetti. All’82’ Cecchetti su punizione impegna Agazzi. Al 94’ il raddoppio di Morselli in contropiede.

Paolo Gaeta