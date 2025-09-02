Festival 'Luoghi della Musica' all'epilogo, un successo da 3.000 spettatori

La Spezia, 2 settembre 2025 – Con il concerto 'Livin' Tango' dell'Ensemble Hyperion, domenica 31 agosto in piazza Brin alla Spezia, si è conclusa la XXXI edizione del Festival Provinciale 'I Luoghi della Musica' 2025, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando 'Cultura plurale, sostenibile e inclusiva' e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

La programmazione del Festival comprendeva 16 spettacoli che si sono svolti in 12 Comuni della provincia della Spezia (oltre al capoluogo, anche Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sesta Godano, Vezzano Ligure), con il solito obiettivo di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza, proponendo eventi di elevata qualità artistica in paesi e borghi della provincia spezzina, anche quelli lontani dai tradizionali flussi turistici, creando un collegamento tra l’entroterra e la costa.

Grande il successo e la partecipazione di pubblico durante tutto il Festival; si è registrata infatti un'affluenza di oltre 3000 spettatori.

Durante tutta l'estate 'I Luoghi della Musica' hanno riempito di note musicali la nostra provincia, con concerti nelle piazze (Brugnato,Colombiera nel Comune di Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Santo Stefano Magra, Vezzano Ligure), nei Castelli (La Spezia, Riomaggiore), negli oratori e nelle chiese (Ameglia, Scogna Superiore nel Comune di Sesta Godano), nei cortili (Bolano), nei giardini e nei parchi (Arcola, Riccò del Golfo).

Tutti i concerti hanno riscosso grandi consensi da un pubblico molto variegato sia per fasce d'età che per tipologia (residenti, turisti, appassionati dei vari generi musicali), confermando anche quest'anno, come in tutti gli anni precedenti, la riuscita di questo evento culturale ed artistico, giunto alla sua trentunesima edizione.

Il Festival ha proposto un vasto programma, realizzato, in egual misura, da artisti affermati a livello nazionale ed internazionale (la rinomata soprano e soubrette Elena D'Angelo nota come la 'regina dell'operetta', il Maurizio Geri Swingtet specialista indiscusso dello swing - manouche, L'Alleluja Band spettacolare band nata in Malawi negli anni 70', si esibisce in tutto il mondo per sostenere le comunità locali e promuovere l'integrazione tra culture diverse, Victor Villena bandoneonista ufficiale della cantante Ute Lemper con cui si esibisce nelle principali sale da concerto, l'Ensemble Calliope con il soprano Chiara Amati, il duo Equinox con Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra, il celebre flautista Giuseppe Nova insieme al clavicembalista Maurizio Fornero,il soprano Angelica Cirillo, il baritono buffo Matteo Mazzoli, l'accompagnatrice pianistica Saadat Ismayilova collaboratrice anche di Anna Netrebko, l'Accordance Duo con Massimo Santaniello al clarinetto e Gianni Fassetta alla fisarmonica, il gruppo BlascoAnthology Tribute Band) ed artisti del nostro territorio ligure con all’attivo un’intensa attività artistica (l’attore Roberto Alinghieri, il pianista Claudio Cozzani, il Lorenzo Cimino 4et, l'Ensemble Hyperion, l'attore e regista Graziano Cesarotti,il chitarrista Davide L'Abbate, il cantante e chitarrista Michele Codeglia, il cantante e bassista Fabio D’Andrea, il batterista Riccardo Codeglia, il tastierista Antonio Antognetti, il chitarrista Nicola Mioli, il bassista Andrea Cozzani).

La novità di questa edizione all'interno del Festival, sono stati degli spazi riservati per la valorizzazione di giovanissimi musicisti del nostro territorio,come il Jazz Ensemble del liceo musicale Cardarelli della Spezia che diretto dal maestro Bruno Fiorentini e coadiuvato dalla professoressa Chiara Kihlgren per la cura degli aspetti vocali, ha proposto un Omaggio a Ennio Morricone in piazza Brosini a Brugnato domenica 3 agosto; inoltre i concerti del 10 agosto a Bocca di Magra (Ameglia) e del 19 agosto a Scogna Superiore (Sesta Godano), sono stati preceduti in forma di pre-concerto con 10 minuti di esibizione, rispettivamente, dal giovanissimo talento lericino Giovanni Biavardi, che ha eseguito al pianoforte brani di Liszt e Rachmaninoff, e dal giovane violinista Federico Cappa, studente del Conservatorio Puccini della Spezia, che ha eseguito musiche di Johann Sebastian Bach per violino solo.

Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia virtuosa degli enti che hanno sostenuto il Festival: la Fondazione Carispezia, l'Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, i 12 Comuni della nostra provincia con le loro pro loco, Tarros Group e il patrocinio della Provincia della Spezia.

L’organizzazione del Festival è stata curata come sempre da 4 tra le più significative associazioni musicali della provincia: l’associazione musicale 'Il Pianoforte' nel ruolo di capofila, il Gruppo Strumentale Hyperion, l’associazione 'Amici della Musica' di Sarzana e la Società dei Concerti della Spezia. Il comitato del Festival ci tiene a ringraziare gli enti che hanno sostenuto il Festival, tutti gli artisti che hanno partecipato sempre con performance di alto livello e tutto il numeroso pubblico, partecipe e profondamente coinvolto. “Un arrivederci alla prossima XXXII edizione del Festival provinciale 'I Luoghi della Musica' nel 2026”.