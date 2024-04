’Festival Fact Cheking Tour’, incontri e lezioni sulla Liberazione

Un calendario fitto di incontri, presentazioni, tavole rotonde, per un festival che si è mosso dal centro della Toscana fino ad arrivare alla parte a Nord e alla Liguria di Levante, toccando luoghi importanti della memoria della Resistenza Toscana come la Linea Gotica Occidentale. È il ‘Festival Fact Checking in tour’, alla sua terza edizione, anche nelle province di La Spezia e Massa Carrara. L’idea è anche quella di ripercorrere simbolicamente il movimento di avanzata della Liberazione che portò queste terre ad essere liberate, di fatto, negli stessi giorni in cui si svolgeranno le sessioni del festival. Un ruolo importante è svolto pure dalle scuole del territorio: oltre alle conferenze del pomeriggio, al mattino i relatori saranno impegnati a tenere delle lezioni rivolte agli alunni e alle alunne delle scuole superiori. Quest’anno, tra le scuole coinvolte, c’è anche liceo classico Costa. Oggi un doppio appuntamento. Alle 11, a Fosdinovo, al Museo Audiovisivo della Resistenza tavola rotonda dal titolo ‘La storia alla prova dei fatti.

Intorno alla Serie Fact Checking di Laterza’, con Carlo Greppi, Laura Schettini, Chiara Colombini e Eric Gobetti, coordina Giovanni Carletti; a seguire il pranzo sociale a cura di Archivi della Resistenza. Alle 17, nella Sala della Repubblica di via Falcinello, a Sarzana, l’incontro con Laura Schettini, autrice di ‘L’ideologia gender è pericolosa’ (serie ‘Fact Checking’, Laterza 2023). Domani gli ultimi due eventi: alle 17.30, a Massa – Sala della Resistenza di Palazzo Ducale – Eric Gobetti presenta il suo ‘I carnefici del duce’ (Laterza 2023), mentre alle 17 al circolo Arci Canaletto della Spezia, l’ospite è Chiara Colombini, autrice di ‘Storia passionale della guerra partigiana’ (Laterza 2023), che dialoga con Annalisa Coviello (giornalista) ed Emanuele De Luca (Archivi della Resistenza), con interventi di Patrizia Gallotti (Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) e Nicola Pedretti (Arci Canaletto).

m. magi