Festa sotto le stelle. In 10mila in piazza per brindare insieme. Petardi, regole ignorate

Anche le stelle hanno fatto da splendida cornice all’ultimo saluto al 2024. Una bella nottata, quella di San Silvestro in città, con tutti i ristoranti del centro a mostrare orgogliosamente un ‘Tutto esaurito’ – addirittura con doppi turni – , nonostante i ‘cenoni’ abbiano subito, qua e là, qualche lieve aumento. Il clou è in piazza Europa sì, ma in prima serata ci sono da ascoltare stupende note viennesi, che hanno deliziato un Teatro Civico in estasi: grandi applausi per la soprano Renata Campanella, il tenore Antonio Colamorea, il direttore Stefano Giaroli e la Ensemble Symphony Orchestra. Il palco della piazza davanti al municipio ha iniziato ad animarsi con i Killer Queen, tribute band del gruppo inglese guidato da Freddie Mercury. Spazio poi a Charlie Gnocchi, fra gag e musica, e pure delle magliette lanciate al numeroso pubblico, in particolare di giovani concentrati in quella location per festeggiare. Prima della mezzanotte anche il popolare leader dei Club Dogo, deejay, rapper e produttore Jack La Furia. Ed ecco il countdown e il grande bottiglione di spumante che, all’arrivo del 2025, ha stappato il sindaco Pierluigi Peracchini, prima di cedere l’intera scena al deejay Emilio Simonini. È stato il djset dello spezzino ad accompagnare tutti fino a metà notte, quando poi le luci si sono spente.

"Una serata straordinaria che ha visto una piazza Europa da tutto esaurito – ha scritto Peracchini – con oltre 10mila persone presenti per godersi musica e spettacolo. Un sentito ringraziamento va a tutte le forze dell’ordine, ai volontari del primo soccorso, ai dipendenti del Comune e a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questa splendida festa!". Al di là di quel punto nevralgico, comunque, in tanti aree in città si sono riversati tanti giovani, magari dove alcuni locali hanno deciso di offrire a clienti (e passanti) della buona musica con dj alla consolle. Purtroppo, in ogni via spezzina del centro (a cominciare dalle centralissime corso Cavour o via Chiodo) senza minimamente tenere conto dell’ordinanza del primo cittadino (che ne vietava l’uso) sono stati esplosi botti e petardi a volontà, già dal pomeriggio e poi in prima serata e in particolare nella notte. Alla faccia della sensibilità per gli amici a quattro zampe e al rispetto delle leggi!

Marco Magi