Festa dei nonni a La Spezia: Ponte tra Generazioni

Sono le radici di una famiglia, la memoria storica di una società. I nonni sono una ricchezza per tutti i noi, un tesoro di esperienza, saggezza e anche di tenerezza. Quell’amore puro verso i nipoti, che si ricorda nitidamente anche quando loro non ci sono più perché capace di lasciare una traccia indelebile, è qualcosa di veramente grande. Per celebrarlo nulla di meglio di una splendida festa, che quest’anno a Spezia sarà organizzata sabato 7 ottobre congiuntamente dalla Fondazione Villaggio Famiglia onlus e dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato. Una giornata all’insegna del divertimento e del buon cibo, che si propone di unire le generazioni costruendo tante attività a misura di nonno e nipote. Si partirà da Piazza Europa alle ore 10 a bordo di vetture e autobus d’epoca, scortati da una pattuglia della polizia municipale in motocicletta, alla volta del Museo Nazionale dei trasporti FF.SS. Si raggiungerà poi Brugnato, dove dopo il saluto del sindaco Corrado Fabiani avverrà il pranzo tipico, lo scambio di doni dei nipoti ai nonni e la consegna degli attestati e delle benemerenze. Dopo una passeggiata ai resti romani sarà visitato lo storico caseificio Esposito. Cita Papa Francesco il Presidente della Fondazione Villaggio Famiglia Bruno Dal Molin, da molti anni impegnato nella diffusione di un messaggio di unità tra le generazioni.

"Il Santo Padre – spiega Dal Molin – spesso ci ricorda quanto sia ricco di significato lo scambio di valori tra i più vecchi e i più giovani. È un concetto espresso molto bene nel compendio della dottrina sociale della Chiesa e nel nostro piccolo cerchiamo di fare di tutto per stimolarlo." Soddisfazione anche da parte di Confartigianato che attraverso il Presidente Anap Manlio Faridone e il direttore del patronato Inapa Nicola Carozza evidenziano come "lo stesso concetto di vecchiaia sia molto cambiato nel corso del tempo. La terza e la quarta età sono momenti della vita dove ancora si può dare moltissimo agli altri, occorre valorizzarle in ogni modo".

Vimal Carlo Gabbiani