Festa dei musicisti con la ’Puccini’

Festa dei musicisti oggi a Vezzano: organizzata dal corpo musicale ’Puccini’ la manifestazione ricorre ogni anno per Santa Cecilia, patrona dei musicisti. La leggenda narra infatti che alle sue nozze cantasse rivolta a Dio in silenzio, perché voleva mantenere la sua castità. La giovane santa viene sempre raffigurata nell’arte circondata da musicisti. Il giorno della ricorrenza sarebbe il 22 novembre, ma per motivi organizzativi viene celebrata a Vezzano oggi. Il programma prevede l’incontro alle 18,30 alla chiesa di Vezzano Basso, la banda Puccini con gli strumenti eseguirà alcuni pezzi religiosi durante la messa, alle 20 la cena all’oratorio di via Garibaldi, vicino alla chiesa. La particolarità della cena è che come tradizione ci saranno pizze lunghe almeno 2 metri. Per i musicisti il pranzo è offerto, per gli ospiti previsto un contributo di 15 euro a persona. Gli interessati possono mandare un messaggio alla pagina social del corpo musicale Puccini