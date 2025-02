Fanti da Ciapa a raccolta al Brunetti

Maschere, gastronomia e divertimento domani, a partire dalle 12, con il ‘Carnevale’ alla Chiappa. Organizzato da I Fanti da Ciapa, la Parrocchia di San Bernardo Abate e il patron del Carnevale Spezzino, il dinamico Marco Tarabugi, appuntamento per i bambini e per le loro famiglie al campetto Brunetti, situato in via Monfalcone 420, nei pressi della scuola elementare Alessandro Manzoni. Quello che tutti attendono, naturalmente, è il concorso mascherato a cui possono partecipare bambini e ragazzi fino a 15 anni; intanto sarà possibile iscrivere gratuitamente le mascherine direttamente domani, dalle 10 alle 14.45. La festa inizia a mezzogiorno fra sgabei, dolci, zucchero filato e palloncini, poi dalle 14 ecco l’intrattenimento musicale (a cura di Etrusco Catozzi, nella foto) con giochi e spettacolo di magia con il mago Frank, che verrà ripetuto dopo la sfilata, a partire dalle 16. Le premiazioni delle migliori maschere (ma sono previsti dei riconoscimenti per tutti) si svolgeranno invece alle 16.30: le tre maschere più belle, la migliore mascherata di gruppo e la mascherina più originale. Ma non finisce così. "Dopo il nostro, vero e originale concorso mascherato per bambini – scrivono dal direttivo dei Fanti da Ciapa – seguiranno animazione, truccabimbi (per i più piccoli), giochi e musica. Siamo sicuri che, anche in questa occasione, i bambini e i ragazzi, grazie all’aiuto dei loro genitori, sapranno stupirci con le loro maschere sempre fantasiose e creative. Fanti e fantele vi aspettiamo alla Chiappa per una giornata di grande divertimento". In caso di maltempo la festa di carnevale non si svolgerà. m. magi