Evolution Fight brilla all’Arena di Pistoia

La palestra sarzanese Evolution Fight diretta dal maestro Raffaele Salvi ha fatto incetta di titoli al palazzetto di Pistoia dove si è svolta la quarta edizione dell’Arena Fighters. Successo per il giovane atleta Simone Ricci al suo secondo match di k1 contatto pieno contro un avversario di maggior esperienza. Ricci è riuscito a vincere dopo soltanto 30 secondi del primo round per ko tecnico. Vincono anche le gare di k1 light i piccoli atleti Edoardo Riu, Gianmaria Merino, Christopher Casagrande, Luna Arbace, Elena Corallo e oltretutto disputa 3 match e nemmeno a dirlo Leonardo meli. Un pareggio, probabilmente stretto, invece per Gianmarco Torini. Grande soddisfazione per l’ambiente sarzanese e per il maestro Raffaele Salvi in vista dei prossimi appuntamenti di una stagione che si preannuncia molto impegnativa e ricca di appuntamenti particolarmente impegnativi.