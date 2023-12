European Basketball Week. Atleti con e senza disabilità nella palestra del Cardarelli

Per il 10° anno consecutivo i protagonisti saranno gli atleti con e senza disabilità intellettiva e relazionale che parteciperanno oggi, dalle 9.30 alle 12.30, all’European Basketball Week Special Olympics, nella tappa in programma nella palestra dell’istituto Cardarelli di Montepertico. "Attraverso lo sport creiamo un mondo in cui le persone con disabilità intellettive siano riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze – afferma Alessia Bonati, referente regionale Special –. Diamo l’opportunità di scoprire attitudini e talenti, la fiducia in se stessi e la piena soddisfazione sul campo di gioco e nella vita". Parteciperanno i team scolastici di Einaudi Chiodo, Cardarelli, Casini e per l’Anffas La Spezia, il team Polisportiva Spezzina.