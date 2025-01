Euroflora torna sul waterfront: spazio alle installazioni artistiche

Occuperà un’area di 84mila metri quadrati, triplicando gli spazi espositivi rispetto al passato e torna nella sua sede storica a Genova ‘Euroflora 2025’. Dopo due edizioni nei Parchi di Nervi, la 13ª Mostra Internazionale di piante e fiori si svolgerà dal 24 aprile al 4 maggio al waterfront di Levante e all’interno del Palasport. Il percorso si svilupperà dal nuovo parco urbano alla Marina, con un’esposizione galleggiante e due livelli nel padiglione Jean Nouvel. Saranno presenti tutte le tipologie di piante: fiori recisi, composizioni floreali e bonsai. Previste anche quattro arene per incontri e spettacoli, cinque sale per convegni e un’ampia area per il Mercato Verde. Il progetto, firmato dall’architetto Matteo Fraschini, prevede quattro installazioni artistiche denominate ‘Origami Verdì e punti panoramici per ammirare la manifestazione. Tra le novità, un giardino dell’antico Egitto ricostruito dal Museo Egizio di Torino, la presenza del Parco Nazionale delle Cinque Terre e tecnologie bioispirate dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Non mancheranno gli eventi collaterali, con incontri tecnici, spettacoli musicali e la partecipazione di istituzioni, associazioni e florovivaisti da tutta Italia. "Un evento che celebra l’unione tra il verde della natura e il blu del mare – dichiara il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci – . Il messaggio che vogliamo trasmettere è di bellezza, natura ed ecosostenibilità, incentivando il pubblico a raggiungere l’evento con i mezzi pubblici: si tratta di un passo avanti, considerando che la nuova location è logisticamente strategica. Ci saranno importanti novità nel settore florovivaistico e nuove opportunità di business per la Regione Liguria, che si conferma leader del comparto e punta a rilanciare il territorio grazie agli investimenti nel florovivaismo. Inoltre, l’edizione 2025 segnerà un record assoluto di partecipazione di Paesi esteri". I biglietti per Euroflora 2025 sono in vendita sulla piattaforma Ticketone a partire da 25 euro per l’ingresso intero.

m. magi