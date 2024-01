Euro4, tanta voglia di sapere. Già arrivate mail e telefonate. Il filo diretto con l’assessore

Drin drin drin! L’acuto e metallico squillo dei telefoni della redazione della Nazione risuona con insistenza già da ieri. È bastato annunciare l’iniziativa (prevista oggi tra le 11 e le 12) del filo diretto con l’assessore alla Mobilità Kristopher Casati, per far sì che immediatamente una pioggia di telefonate intasasse il centralino. È il segno tangibile che l’entrata in vigore dell’ordinanza che vieta ai mezzi Euro4 il transito nel centro storico di Spezia ha suscitato un estremo interesse, condito da dubbi e preoccupazioni. In linea generale tutti concordano nell’esigenza di limitare l’inquinamento ma per molti l’acquisto di una nuova auto, rispondente ai parametri di efficienza richiesti, appare un’impresa fuori dalla propria portata. E allora tante domande sugli incentivi previsti per dotarsi di un nuovo mezzo, sulle deroghe e sulle eventuali eccezioni alla norma vigente. L’assessore Casati ha promesso che risponderà a tutto, ma intanto i consiglieri comunali del Pd attaccano. Per gli esponenti dem si tratta ’di un provvedimento molto improvvisato, che puzza di occasione persa’. Per l’opposizione occorreva maggiore pianificazione e soprattutto più investimenti nel trasporto pubblico. "Su questa voce specifica per il triennio 2024-2026 l’Amministrazione in sede di bilancio ha tolto 200 milioni di euro, i cittadini che non possono rinnovare il proprio parco auto come si muoveranno? È a rischio il diritto alla mobilità". Dopo che l’Europa ha approvato i nuovi criteri per la circolazione dei veicoli la strada appare segnata. Un progressivo abbandono dei motori termici in favore di una completa elettrificazione. In questa fase di transizione i cittadini devono fare i conti con una certa diffidenza che ancora circonda l’auto elettrica, soprattutto con le cifre di acquisto ancora alte anche per i modelli base. Ma il futuro appare scritto. Per il momento, per rispondere a tutti i quesiti del presente, questa mattina l’assessore Casati è a vostra disposizione. Per contattarlo è sufficiente chiamare allo 0187.757111 o inviare una mail (entro e non oltre le 11.45 di oggi) a [email protected]

Vimal Carlo Gabbiani