Euro 4, telefono rovente. Divieti, deroghe e consigli. L’assessore in redazione risponde agli spezzini

Scrivo per il consorzio Cometa. Abbiamo 3 sedi nella zona rossa: in via Veneto, via Cadorna e via Lamarmora; nel nostro parco macchine sono presenti Euro 4 ed Euro 3: necessitiamo di autorizzazioni? Spesso vengono operatorida fuori presso la sede centrale di Cadorna e in via Lamarmora: anche in questo caso cosa bisogna fare?

Raffaella

Se la sede legale è all’interno della zona oggetto di limitazioni e le auto sono intestate alla società, non servono autorizzazioni; se è esterna all’area, è necessaria una deroga. Anche per ciò che riguarda gli operatori fa sempre fede la sede legale.

La mia macchina è del 2007 e sul libretto c’è scritto euro 4 (con filtro antiparticolato). Posso viaggiare in centro?

Lena Angeloni

No, non può transitare in centro.

È previsto un incentivo all’utilizzo del bus per i proprietari di auto Euro 3 e 4? Per chi lascia l’auto lontano dal centro sono previsti sgravi, come abbonamenti al bus?

Lettera firmata

Appena saranno terminati i nuovi parcheggi di interscambio, attiveremo un servizio navetta. Stiamo studiando la forma più adeguata per incentivare l’utilizzo di questi park.

Abito in Via Bezzecca. Ho un auto Euro 4 a benzina, comprata nel 2008. Introdotto il divieto di passare dopo viale Ferrari, non sappiamo dove mettere le auto. Non ci sono parcheggi e quei pochi vengono occupati da quelli che prendono il treno. Mettete le strisce gialle per i residenti nella zona di via Bezzecca e San Fermo, così da avere la possibilità di un parcheggio.

Adolfo Da Pozzo

Abbiamo affidato un incarico per rivedere il piano della sosta, e sicuramente verrà rivista la sosta, con nuove aree per residenti, anche alla luce dell’ordinanza e della costruzione dei parcheggi in struttura.

Si può ripristinare il servizio navetta gratuito Palasport-piazza d’Armi soppresso e mai ripristinato?

Elena Manfroni

Il servizio navetta è previsto dal piano approvato e finanziato dal Mit: lo ripristineremo.

Ci saranno ulteriori incentivi comunali per la rottamazione?

Davide Mulattieri

Stiamo aspettando che il ministero metta a disposizione nuovi fondi: nel caso, non esiteremo a riproporre gli incentivi.

Alcuni nostri dipendenti in possesso di veicoli Euro 4 (intestati alla persona e non all’impresa) sino al 31 dicembre usufruivano di un’area di parcheggio presso il magazzino dell’impresa in via Crispi. Possono accedere, in deroga al divieto, all’area sopra indicata per parcheggiare l’auto e recarsi negli uffici di piazza Verdi?

Società Edilizia Tirrena

Se il parcheggio è privato, possono accedere, ma i dipendenti devono chiedere una deroga perchè le auto non sono intestate alla ditta.

Dove parcheggiare se si vuole andare in città? Piazzale Kennedy, piazza Chiodo, viale Garibaldi e piazza del mercato interdette, per non parlare dell’accesso al pronto soccorso. Mi sembra che pur essendo tutti residenti nel Comune della Spezia ci siano cittadini di serie A e di serie B.

Paola Angeli

Dai parcheggi di interscambio già ora filobus e autobus raggiungono il centro. In alternativa, con la propria auto si può raggiungere il park Europa, il park Centrostazione, viale Fieschi. Le soluzioni per parcheggiare ci sono. Il pronto soccorso è accessibile, così come il parcheggio interno al Sant’Andrea e quello di largo Bione.

Vorrei sapere se il limite ai veicoli nel centro storico non è valido per i residenti nel Comune della Spezia

Lillina Bellantone

Il limite ai veicoli nel centro storico non è valido per i residenti all’interno dell’area oggetto della restrizione.

È recente la notizia di studi che dimostrerebbero gli euro 4 meno inquinanti degli euro6. Cosa ne pensa?

lettera firmata

Non mi risulta. Alcuni veicoli Euro 4 sono addirittura del 2006, hanno diciotto anni. A dimostrazione di ciò, il ministero nel 2023 nell’ambito degli incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti, non ci ha dato la possibilità di sostituire gli Euro 5 ma solo gli Euro 4, ritenuti più inquinanti.

Ho la residenza in via Giovanni Pascoli però ho una seconda casa in via Spallanzani utilizzata come casa vacanze. Come faccio ad arrivare lì per aspettare i turisti e andare a fare le pulizie?

Florinda Muca

Serve una deroga, da richiedere attraverso il portale istanze del Comune della Spezia o all’Ufficio mobilità.

Il parcheggio in piazza Europa prevede l’accesso da via Campanella, l’attraversamento di via 24 Maggio e, in uscita via 24 maggio e via Crispi. Ci vuole un’autorizzazione preventiva?

Marisa

Non servono deroghe, il parcheggio di piazza Europa si può raggiungere senza autorizzazioni.

Sono residente in via Bezzecca, quindi fuori dal ’perimetro magico’ e possiedo un’auto Euro4 che non può accedervi. Sono però titolare di un pass residenti che mi consentirebbe di parcheggiare nella zona situata tra viale Aldo Ferrari e Viale Garibaldi (Zona A). Posso parcheggiare in quella zona o rischio la multa?

Elisabetta Clemente

Non può più richiedere quel pass perchè non può più accedere a quell’area. Stiamo comunque rivedendo il piano della sosta.

Per un mezzo Euro 4 di proprietà di una società edilizia con sede entro la zona limitata cosa è necessario fare per poter circolare?

Stefano Storlenghi

Se il mezzo è intestato alla società edilizia, si può accedere all’area senza necessità di deroga.

Lavoro al centro commerciale ’Il Faro’, e con le nuove regole non posso più parcheggiare all’interno del supermercato: questo non lo trovo giusto.

Manola

Può accedere al parcheggio del centro commerciale senza necessità di deroghe.

La decisione che stà alla base dell’ordinanza è basata su uno studio di Via o uno studio delle emissioni in atmosfera? Lei sa che una nave da crociera inquina quanto 1 milione di auto Euro 4?

Enzo Tonelli

I dati Arpal in nostro possesso dicono che il traffico veicolare incide per il 30 per cento, mentre il traffico delle navi crociera incide per il 7-8% su base annua. Non abbiamo mai superati i dati sui limiti giornalieri previsti dalla normativa vigente. nel 2022 eravamo a 36 microgrammi al metro cubo, dopo le limitazioni alle Euro3 siamo arrivati a 29, la direzione è quella giusta, e sulla navi da crociera non stiamo comunque con le mani in mano, ma stiamo lavorando su più fronti.

Si può fare la Spallanzani?

Claudia Amato

Certo, la galleria Spallanzani è comunque percorribile.

Sono a favore dell’ordinanza, provvedimento che cambierà in meglio la città. Per quest’anno ci saranno nuovi incentivi per la sostituzione del veicolo?

Rita Galli

Siamo in attesa di caipre se il ministero mettera a disposizione altre risorse.

I motocicli possono circolare senza autorizzazioni o deroghe?

Amedeo Sanzò

Certamente, non ci sono limitazioni per motoveicoli e ciclomotori.

Tutti i sabati vado in piazza del Mercato, posso parcheggiare in piazza Chiodo?

Olinto Monti

In piazza Chiodo le Euro 4 non possono più parcheggiare , si può lasciare l’auto in viale Amendola e in viale Fieschi.

Sono presidente di un’associazione Onlus, e abbiamo un magazzino in via Colombo. Non possediamo un furgone di ultima generazione, possiamo comunque utilizzarlo per trasferire il materiale dal magazzino in piazza del mercato in occasione dei nostri eventi?

Nello Benedetti

Deve fare una deroga: si può fare online sul sito del Comune della Spezia, o si può recare all’ufficio mobilità di via Costantini il martedì e il giovedì mattina.

Ho un veicolo Gpl: posso transitare nell’area oggetto di limitazioni?

Giacomo

Si, si può accedere senza necessità di deroghe.

Avete una stima delle auto Euro4 alla Spezia e in provincia? C’era davvero la necessità di queste limitazioni?

Vincenzo Fanton

Alla Spezia ci sono 10 mila veicoli Euro 4, in provincia 30mila. Già dopo la limitazione ai mezzi Euro3 abbiamo visto miglioramenti, con questa misura puntiamo a un ulteriore miglioramento. Ci sono molteplici deroghe per andare inoconntro alle esigenze dei cittadini.