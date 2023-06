Ettore Cozzani Arte e poesia a Buranco

Spesso dimenticato il poeta Ettore Cozzani, ma non dall’associazione che ne porta il nome, con presidente Giovanni Pardi (in foto). L’ottava edizione di ‘Ettore Cozzani – Arte e Poesia’, si svolgerà all’agriturismo Buranco martedì 11 luglio alle 21 (ingresso libero al pubblico). "Un grande poeta che viene poco ricordato nel nostro territorio – dichiara Luigi Grillo, padrone di casa e presidente dell’associazione Amici delle Cinque Terre – , pur avendo lasciato un patrimonio di poesie e di scritti importante". Il padrino della prima occasione fu Vittorio Sgarbi, questa volta l’ospite d’onore sarà Tullio Solenghi. "È bene ricordare Cozzani, ma senza definirlo intellettuale, una parola che non ha mai usato – spiega Pardi, anche ideatore della ‘Nuova Eroica’ – . Meglio dire uomo di cultura, perché è l’uomo al centro della sua attenzione, non la cultura in quanto prodotto a sé stante. La sua umanità, il suo realismo poetico, sono la cifra con la quale lui scrive e con cui scopre i rapporti con gli altri autori". In particolare, a Buranco, verrà celebrato il rapporto con Giovanni Pascoli, grazie agli interventi di Gabriella Tartarini, Roberto Alinghieri e Francesca Bogo. "Cozzani fu allievo di Pascoli a Pisa – prosegue Pardi – . Pascoli trova in Cozzani una spalla, una sponda nella colonna della sapienza. Il destino di Cozzani sarà simile a quello di Pascoli: una grande solitudine, un grande livello culturale. E la produzione de ‘L’Eroica’ evidenzia un Cozzani scrittore, che diventa imprenditore e scopritore di talenti". L’evento si colloca all’interno di un programma di recupero dell’opera di Cozzani, e di un riscatto del suo valore, per divulgare il pensiero culturale e la sua produzione artistica.

m.m.