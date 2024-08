Estemporanea d’arte nella baia graziotta

L’associazione Il Volo dell’Arte e gli Artisti Francesca Battini, Alessandra Cristiani, Claudia Domenichini, Gianni Gozzani, Giancarla Guastini, Carlo Nacini, Gica Pasan, Bianca Maria Patuzzo, Malia Di Diana Pescara, Tiziana Pietrini, Anna Maria Russo Giannoni, Rosa Maria Santarelli, in occasione del centesimo anniversario della scomparsa del maestro Giacomo Puccini, presentano alle Grazie ‘Un bel dì vedremo...’, estemporanea di pittura che andrà in scena da venerdì a domenica. Gli artisti del Volo dell’Arte – presieduta da Annarosa Lajoyé Dosi – saranno nella pinetina e daranno vita ad un’esposizione pittorica ispirandosi alle celebri Opere di Puccini. Tra quelle più famose di Puccini ci sono ‘Manon Lescaut’, ‘La Bohème’, ‘Tosca’, ‘Madama Butterfly’. ‘Turandot’ e ‘La Fanciulla del West’. Queste opere esplorano temi di amore, sacrificio, e conflitti culturali, spesso con un forte senso di lirismo e drammaticità. Nelle tre sere sarà possibile seguire i pittori nella realizzazione delle grandi tele che saranno successivamente esposte nel Refettorio del Convento degli Olivetani in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune delle Grazie e della pro loco graziotta.

m. magi