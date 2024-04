Estate sicura a Lerici. Presidio dei pompieri

Rinnovata anche per quest’anno iglata anche quest’anno la convenzione tra il Comune di Lerici e i Vigili del fuoco della Spezia per il presidio acquatico di salvamento sul litorale lericino. Due mezzi, moto d’acqua o gommone, salvaguarderanno le coste da Santa Teresa a Tellaro, tutti i week end dal 29 giugno all’8 settembre e per tutta la settimana di ferragosto. "Nel corso delle stagioni si sono verificati episodi di emergenza in località come ad esempio gli Stellini a Fiascherino, che sono difficilmente raggiungibili via terra ma che il mezzo dei Vigili del fuoco ha raggiunto con velocità permettendo il salvataggio in tempi record" spiega Marco Russo, assessore alla Protezione civile. La base dei Vigili del fuoco sarà alla marina di San Terenzo. Ammonta a 13mila euro l’investimento del Comune, che nell’ambito delle attività di protezione civile ha stipulato un accordo anche con la Pubblica assistenza di Lerici. Durante la stagione estiva, la Pubblica assistenza mette a servizio della popolazione e dei bagnanti un servizio di intervento a mare con moto d’acqua e gommone con a bordo personale paramedico formato per assistere anche dal punto di vista sanitario chi ne avesse bisogno. "Investire sulla sicurezza e protezione di chi frequenta il nostro territorio è sempre stata una nostra priorità; lo dimostrano non solo le tante opere pubbliche realizzate con questa finalità, ma anche iniziative come questa. In stagione estiva il numero di presenze sul nostro territorio aumenta a dismisura ed essere pronti fa la differenza e significa salvare delle vite" conclude Russo.