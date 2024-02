’Esplorando il territorio’, i bambini alla scoperta di arte e storia locale

Riparte per la terza edizione consecutiva il progetto ‘Esploriamo – Passeggiate alla scoperta del territorio’, un’iniziativa promossa da Fondazione Carispezia e rivolta alle nuove generazioni. Dopo il positivo esito delle prime due edizioni, ‘Esploriamo’ torna anche nell’anno scolastico 2023-2024, proponendo agli alunni delle scuole elementari della provincia della Spezia e della Lunigiana una serie di esplorazioni nel territorio, alla scoperta delle origini e delle caratteristiche storico-artistiche di luoghi identitari, come i centri storici della Spezia e di Pontremoli e il sito archeologico di Luni. Il progetto ha infatti l’obiettivo principale di far scoprire ai bambini il territorio che li circonda, fornendo loro semplici nozioni e utili strumenti per aiutarli a comprendere il contesto in cui vivono quotidianamente e contribuendo così a diversificare la loro formazione con attività didattiche all’aperto. Condiviso con gli istituti scolastici all’interno del Tavolo dell’Istruzione Primaria – organismo di ascolto della Fondazione del mondo della scuola – ‘Esploriamo’ è stato avviato in sinergia con l’Ufficio scolastico provinciale della Spezia nell’ambito del progetto regionale Il territorio si fa scuola, confermando la volontà degli enti firmatari del Patto educativo di Comunità di sviluppare collaborazioni tra il mondo della scuola e la comunità, con lo scopo di valorizzare il territorio come spazio educativo.

Le visite guidate, che si svolgeranno fino ad aprile, coinvolgeranno complessivamente oltre 50 classi di 11 scuole e saranno curate dagli operatori delle cooperative Zoe e Sigeric. Nelle scorse due edizioni del progetto circa 2.300 bambini tra i 10 e i 12 anni hanno preso parte alle attività all’aperto, sviluppate non sui i libri ma attraverso una vera e propria ‘esplorazione’, portando il concetto di formazione anche al di fuori delle mura scolastiche.