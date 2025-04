Esibisce la pistola sui social network, denunciata guardia giurata

La Spezia, 18 aprile 2025 - Esibisce la propria pistola sui social network: guardia particolare giurata denunciata per procurato allarme. I carabinieri della Compagnia della Spezia, nei giorni scorsi, hanno denunciato un giovane residente in un paese della riviera spezzina: il ragazzo, di professione guardia particolare giurata, ha pubblicato su un social network alcuni contenuti multimediali con i quali si è esibito con la propria pistola semiautomatica in atteggiamenti impropri e pericolosi.

Tale comportamento ha creato negli utenti del social network, e di conseguenza nella popolazione che l’ha visionato, un forte senso di preoccupazione con conseguente intervento dei militari che, individuato l’utente, hanno proceduto al ritiro dell’arma, delle relative munizioni e del porto d’armi, con segnalazione all’Autorità di pubblica Sicurezza ed alla Procura della Repubblica della Spezia