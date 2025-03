Escursionista colta da malore: intervengono i vigili del fuoco

La Spezia, 2 marzo 2025 – Doveva essere una domenica di relax all’aria aperta, e invece si sono vissuti momenti di paura per una giovane escursionista, che a un certo punto si è sentita male. Era fine mattinata di oggi, domenica 2 marzo, quando al Comando dei Vigili del fuoco di La Spezia è arrivata una chiamata per una richiesta di soccorso a una escursionista.

I vigili del fuoco sono stati allertati per raggiungere il posto dove una ragazza era stata colta da un malore durante un'escursione. Il fatto è avvenuto lungo il sentiero Verde-Azzurro, quello che va da Vernazza verso Monterosso. Una volta giunti sul posto, la squadra dei vigili del fuoco con attrezzatura SAF (speleo alpino fluviale) e tre unità del Cai (Club alpino italiano) con un’infermiera, hanno valutavato le condizioni della ragazza per poterla portare in una zona più adeguata per potere eseguite le operazioni di soccorso. Fortunatamente la giovane escursionista, una volta messa in sicurezza, si è ripresa dal malore ed è stata poi accompagnata dalle squadre di soccorso fino all'abitato di Vernazza.