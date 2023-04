Escursioni, le iniziative della ’Pro Monte Caprione’

Scalpitano centinaia di escursionisti di varie nazionalità alla ricerca di emozioni sui sentieri collinari di Lerici. E’ scattato il calendario di iniziative stilato dall’associazione ’Calzolari Pro Monte Caprione’ per la primavera-estate 2023 alla scoperta del patrimonio storico cultuale della collina di Lerici. Il prossimo appuntamento è per il 19 aprile con la posa della targa ’Angelo Bacigalupi’ alla Serra di Lerici con il patrocinio del Comune. Il 22 aprile giornata del tesseramento in piazza Mottino. Il giorno seguente grande escursione sulla via degli antichi vigneti lungo la transumanza da Tellaro ad Ameglia con degustazioni in collaborazione con la Mutuo Soccorso di Tellaro e il patrocinio del comune di Lerici. E poi via via a cadenza settimanale e quindicinale tanti altri eventi sino a fine settembre. I sentieri del monte Caprione, ritornati in perfetta percorribilità, diventano, così, il punto nevralgico del programma allestito dall’associazione ’Calzolari Pro Monte Caprione’, guidata dal presidente Bencaster, che agisce in alternativa o meglio in integrazione con il litorale e le spiagge lericine. Il monte Caprione conserva ancor oggi, a secoli di distanza, esclusive presenze strutturali e ambientali che sono le radici storiche di Lerici e Ameglia e di cui solo in parte sono emerse le tracce.

Euro Sassarini