Escursione guidata. Levanto - Bonassola

E’ in programma per domenica 21 gennaio una escursione da Levanto a Bonassola che sarà condotta dalla guida ambientale escursionistica Gabriella Patriarchi. Si tratta di un percorso lungo tredici chilometri (con trecento metri di dislivello in salita) che si snoda attraverso paesini, chiese, calette, strutture della seconda guerra mondiale. Tra le tappe, ci saranno il Salto della lepre e la Madonnina della Punta. Ritorno da Bonassola a Levanto lungo la vecchia ferrovia. La durata prevista della camminata è di cinque ore, soste comprese, il pranzo sarà al sacco. Ritrovo alle 10 all’uscita della stazione ferroviaria di Levanto. Prenotazione obbligatoria su Whatsapp o via mail almeno 48 ore prima dell’evento. Costo 20 euro. Per informazioni e prenotazioni mail a [email protected] o whatsapp 339 5273433