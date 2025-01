Epigrammi di Patroni al Suspace

Verrà presentato venerdì, alle 18, al Sunspace di via Sapri, il libro ‘Gino Patroni – Ed è subito Pera e altri epigrammi’, a cura di Monica Schettino, pubblicato dalla Metilene editore. Si tratta di un primo appuntamento per ricordare il giornalista e scrittore spezzino, noto per la scoppiettante vena di manipolatore del linguaggio, per gli effetti nonsensici e parodici e la malinconica arguzia. Questa antologia curata da Schettino, che firma anche un’approfondita introduzione, ripropone una scelta significativa di epigrammi di Patroni, freschi e pungenti, attraversati da una comicità irriverente. "Rileggere oggi Patroni – spiegano i promotori – è ancora un esercizio nutriente che trasmette un godimento irresistibile". Scomparso nel 1992 quando aveva 72 anni, Gino Patroni è considerato uno dei più grandi epigrammisti del Novecento italiano ed era molto amato da tutti gli intellettuali dell’epoca. Relatore durante l’evento, con ingresso libero, lo scrittore Beppe Mecconi.