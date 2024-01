Lutto nel mondo del giornalismo. La scomparsa di Enrico Colombo

La Spezia, 8 gennaio 2024 – Lutto nel mondo dell’informazione spezzina. La scorsa notte è scomparso Enrico Colombo, 90 anni, giornalista, volto storico dell’emittente televisiva locale Tele Liguria Sud.

I funerali si terranno martedì alle 11, nella cattedrale di Cristo Re.

Giornalista stimato da tanti colleghi, conosciuto per il suo inconfondibile stile nel trattare la notizia, Colombo negli anni si è contraddistinto anche per la sua grande disponibilità a insegnare e tramandare il mestiere ai più giovani. Prima ancora dello schermo, Colombo è stato una delle principali voci delle radio spezzine. Fin dagli anni Settanta, con l’approdo a Radio Spezia International. A metà anni Settanta, l’avvio della sua grande avventura televisiva come collaboratore di Uno Tv , senza però abbandonare il suo primo amore: in quegli anni contribuì infatti anche alla nascia di Onda spezzina, che divenne in poco tempo la prima emittente radiofonica del territorio.

Agli albori degli anni Ottanta il definitivo passaggio al piccolo schermo, con la direzione di Astro Tv, mentre risale a quindici anni più tardi, nel 1995, l’approdo a Tele Liguria Sud, dove ricopre sin da subito il ruolo di responsabile del settore culturale: i programmi da lui prodotti e condotti, come ’La Clessidra’ e ’L’Incontro’, così come le numerose rubriche di approfondimento, divennero ben presto appuntamento fisso per tantissimi spezzini. Il suo impegno nell’informazione gli era valso anche il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.