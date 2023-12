Addio Giorgio Cristallini, lutto nel giornalismo

Pontremoli (Massa Carrara), 27 dicembre 2023 - Cordoglio per la morte del giornalista Giorgio Cristallini. Aveva 93 anni ed era nato a Ponsacco, ma con la famiglia giunse a Carrara dove il padre carabiniere era stato trasferito e lì ha sempre vissuto con la moglie Littoria e la figlia Simona. Aveva lavorato dal 1971 fino all’età della pensione a Firenze all’Ufficio Stampa della Regione. Come inviato dalla Regione si avvicinò al premio Bancarella a Pontremoli offrendo la propria disponibilità per creare l’ufficio stampa. Nel 1980, con la scomparsa di Carletto Bardi, storico Segretario e ideatore del Premio Bancarella Sport, la Fondazione lo nominò segretario del Premio e Giorgio diede prova delle sue innate doti comunicative e organizzative, coinvolgendo le grandi testate giornalistiche sportive, le case editrici, i grandi nomi dello sport e del giornalismo sportivo, facendo crescere il Premio e portandolo ad essere il più ambito riconoscimento per la letteratura sportiva. Nel 1993 entrò a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città del Libro e i Librai Pontremolesi gli consegnarono la Gerla d’Oro.

Uomo buono e disponibile, era pronto a qualsiasi sacrificio per aiutare chiunque avesse bisogno, senza mai farlo pesare. La Fondazione Città del Libro lo ha ricordato come una persona rimarrà indelebile nella storia dei Premi Bancarella. Negli ultimi anni aveva abbandonato la collaborazione attiva, ma il suo interesse andava ancora all’organizzazione dei Bancarella. Uomo buono, disponibile e pronto a qualsiasi sacrificio per aiutare chiunque avesse bisogno. Era fratelo di Giulio, scomparso neglianni socrsi, collaboratore del nostro giornale. Le esequie di Giorgio Cristallini si terranno oggi alle 10 a San Ceccardo.

