Emozioni in rosa al Picco. Si gioca per conquistare la Supercoppa italiana

La cornice di uno stadio tirato a lucido e sempre più una bomboniera per tutti gli appassionati della disciplina ospita l’evento che celebra la forza della passione. Domani, lunedì, alle 15.30 al “Picco“ Fiorentina e Roma si contendono il primo trofeo ufficiale femminile del 2025. Si gioca la Supercoppa Frecciarossa che vedrà sfidarsi le giallorosse, campionesse d’Italia e vincitrici della Coppa Italia, e le avversarie toscane che hanno perso la finale di Coppa Italia proprio contro le romane, ottenendo comunque la partecipazione alla Supercoppa. Quindi si tratta della rivincita della gara disputata a Cesena lo scorso 24 maggio vinta dalla Roma ai calci di rigore. L’evento di domani organizzato dalla Figc e dalla Divisione Serie A Femminile con il supporto della società Spezia Calcio sarà preceduto da una serie di iniziative che renderanno ancor più spettacolare l’appuntamento con la partita. Tante le manifestazioni e gli eventi che affiancheranno il match. Oggi ad esempio in piazza Cavour sarà presente un truck esperienziale posizionato che per tutta la giornata offrirà attività di coinvolgimento per ogni fascia d’età. Ospiti in mattinata, a partire dalle 10, le calciatrici dello Spezia Calcio Femminile e dello Spezia Women, che parteciperanno a momenti di dialogo sui temi del calcio femminile. E’ prevista inoltre la presenza di Telethon che proporrà attività di sensibilizzazione e supporto alla ricerca scientifica e di esperienze con 3D Cyber: proiezioni video in realtà virtuale. Il tutto, arricchito dalla presenza dei freestyler della Fast Foot Crew.

Dalle 18.30 alle 19, invece, il truck accoglierà i due allenatori Alessandro Spugna e Sebastian De La Fuente e una calciatrice per squadra, in un momento dedicato ai fan e ai media, con le telecamere della Rai e di Sky che racconteranno in diretta le emozioni della piazza. Domani, lunedì, in attesa della partita è prevista l’esibizione della cantautrice Sarafine, vincitrice dell’edizione 2023 del talent X Factor. I biglietti della sfida possono essere acquistati nelle agenzie Vivaticket abilitate e sempre on line sul sito figc.vivaticket.it. Il costo del biglietto intero nel settore distinti è di 7 euro, mentre i biglietti di ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni, nati dopo il 6 gennaio 2005, agli Over 65 agli abbonati dello Spezia Calcio per la stagione 2024-25 (inserendo come coupon il codice Fidelity) e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso. Alla presentazione ufficiale dell’evento presenziarono il sindaco Pierluigi Peracchini, Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia, l’assessore allo sport Alberto Giarelli, Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile e Giovanna Braghieri responsabile Trenitalia. La sfida sarà vista in 148 paesi in tutto il mondo collegati con il “Picco“.

Massimo Merluzzi