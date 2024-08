Emozioni e creatività con Ariel. Due giorni di poesia under 35 a dialogo con musica e teatro

Il Festival Ariel LericiPea Giovani è unico nel suo genere, celebra la poesia degli under 35, ‘a dialogo’ con le altre forme d’arte: danza, musica e teatro, offrendo due giorni ricchi di emozioni oggi e domani nel territorio lericino, anche all’insegna del bicentenario della morte del grande poeta inglese George Gordon Byron. I curatori sono Giuseppe Conte e Davide Rondoni, la direzione artistica del festival affidata a Lucilla Del Santo.

Si inizia oggi alle 11, nella sala consiliare del municipio con un seminario formativo, aperto al pubblico, tenuto dal noto poeta Giuseppe Conte. Al Circolo della Vela Erix, alle 18, verrà assegnato il Premio Shelley, sezione LericiPea - Angloliguria, a Julian Stannard, a dialogo con Massimo Bacigalupo. In introduzione e conclusione del Premio, l’esibizione dei Tiroatrè. La serata proseguirà alla Rotonda Vassallo alle 21.30 con l’evento ‘Byron: la libertà, il mare’. In apertura la musica di Nicolò Accarpio, mentre l’attrice Susanna Sturlese leggerà brani poetici di Lord Byron. Seguirà la prima edizione del Torneo Byron, ‘disfida Poetica’ fra giovani poeti under 35 selezionati: Eleonora Conti, Maria Ester Equi Pierazzini, Valentina Furlotti, Daniele Giustolisi, Maddalena Iodice, Paolo Pera, Giovanni Rapazzini de’ Buzzaccarini, Francesco Salvini.

Domani, poi, alle 11 nella sala consiliare di palazzo civico il seminario di Davide Rondoni: ‘La Poesia come viaggio di obbedienza e invenzione’. Nel pomeriggio, lo stesso Rondoni e Sauro Albisani, proseguiranno con un nuovo seminario: ‘Poesia e Teatro nella visione e nella voce’. Anche la serata di sabato, intitolata ‘Noi il ritmo. Poesia e Danza’, inizierà alle 21.30 alla Vassallo. Si aprirà con le poesie di Rondoni e la performance di danza di Rebecca Mazzola su coreografie di Ornella Sberna (Ormarslab di Milano). A seguire le letture dei poeti under 35 selezionati da Rondoni: Giada Borgagni, Caterina Golia, Alessia Iuliano, Sofia Mundo, Rudy Toffanetti e Daniele Venturi, e un intervento di Sauro Albisani. La serata si concluderà con un omaggio a Byron, in cui l’attore Roberto Alinghieri leggerà brani dal ‘Manfred’ e l’étoile internazionale Ana Sophia Scheller, danzerà sulle note di Cajkovskij e coreografia di Ermanno Sbezzo.

Marco Magi