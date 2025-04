Elsel La Spezia vince il derby provinciale contro Futura Ceparana

Elsel La Spezia 3Futura Ceparana 1(25-16; 22-25; 25-10; 25-18)

ELSEL LA SPEZIA: Ghirarduzzi 1, Strenta 14, Carnieri 8, Bertolini 5, Navalesi 5, Panciroli 14, Olmi 2, liberi Rocca (1) e Fantinati; Bendassi e Accogli n.e. All. Boschi.

FUTURA CEPARANA: Galli 2, Bambini 4, Tognoni 9, Orlanducci 7, Serio 11, Villa 1, Benedetti 1, Carpanese 0, liberi Rolla e Pelizza. All. Ferrari.

Arbitro: Sara Ciancia.

RICCÒ DEL GOLFO – La capolista Elsel La Spezia si aggiudica il derby provinciale contro la seconda squadra della Futura Ceparana, concedendo alle avversarie un set, quello del momentaneo pareggio. Sul palazzetto di Riccò del Golfo le spezzine hanno dovuto fare a meno di capitan Portoghese. Per cui al palleggio ha giocato Ghirarduzzi con Strenta opposto, al centro Carnieri e Bertolini, di banda Panciroli e Navalesi con Olmi impiegata principalmente in battuta. Ceparanesi con Galli ad alzare e Bambini in diagonale, Orlanducci e Tognoni centrali, Serio e Villa di banda, con qualche incursione di Benedetti. Spazio anche a Carpanese come ’jolly’.

Altri risultati: Rainbow La Spezia-Podenzana Tresana 2-3, Tigullio Santa Margherita Ligure-Valdimagra Santo Stefano 3-1, Admo Lavagna-Sestri Levante 3-0, San Salvatore-Psm Rapallo 3-0 e Levanto-Lunezia Volley 1-3.

Classifica: Elsel 44, Le S. Salvatore 43, Lavagna 37, Sestri 34, Podenzana Tresana 33, Futura Ceparana 20, Valdimagra S. Stefano e Rainbow Sp 18, Psm Rapallo 14, Tigullio Santa Margherita 13, Levanto 5, Lunezia Volley 3.

Ilaria Gallione

Nella foto: la Eslel La Spezia