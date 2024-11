Elisoccorso, affondo di Natale: "Hanno piazzato il luna park nell’area per il volo notturno"

"Nell’unica piazzola per l’elisoccorso notturno hanno messo il luna park". L’accusa arriva da Davide Natale, consigliere regionale dem, che denuncia una situazione che "lascia sbigottiti". "La tragedia della sanità pubblica spezzina diventa farsa ogni giorno con il centrodestra ligure. Lì da dove dovrebbe partire un trasporto di emergenza per Genova o Pisa in grado di salvare una vita, la Spezia ha messo i baracconi. Ferma restando la sacrosanta opportunità degli spettacoli viaggianti di avere un luogo dove operare, ricordiamo che si tratta dell’unica piazzola autorizzata per il volo notturno. Perché dopo anni di rassicurazioni e promesse delle giunte totiane e tre interrogazioni che ho personalmente portato in Consiglio, ancora lo spazio di fronte all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana non è attrezzato. Torniamo a chiedere per l’ennesima volta di estendere la convenzione per l’elisoccorso ai Vigili del fuoco per avere un servizio pubblico h24 altamente qualificato che possa rispondere alle necessità". Gli risponde l’assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile Pietro Antonio Cimino, che accusa il consigliere e segretario regionale del Pd di creare "allarmismi fra la popolazione".

"La piazzola per elisoccorso ubicata nell’area delle Terrazze, quando temporaneamente indisponibile per consentire di ospitare gli spettacoli viaggianti, come già accaduto in altre occasioni viene attivata presso il campo principale del centro sportivo Montagna, regolarmente abilitato a sito Hems notturno, garantendo in questo modo la continuità del servizio di elisoccorso".