Elena Irbetti centra il record sugli 800 metri e stacca il pass per gli europei Under 18

L’Atletica Spezia Duferco mette a segno una serie di ottimi risultati nelle gare dispute lo scorso fine settimana nelle categorie giovanili. Da sottolineare il risultato ottenuto Elena Irbetti (classe 2007) al meeting indoor ’Memorial Giovannini’ di Ancona: con il tempo di 2’07”47“ la mezzofondista allenata da Chicco Leporati strappa il nuovo record regionale detenuto dal 2014 da Chiara Ferdani, altra ottima atleta della scuderia Duferco, secondo miglior tempo di sempre indoor sugli 800 nella categoria Allievi. Nella batteria finale Irbetti è arrivata sesta, centrando il tempo valido per la qualificazione agli Europei estivi Under 18 in programma Slovacchia. Prima è arivata la slovena 2003 Sadek in 2’05’06“, seguita dall’azzurra ‘96 Eleonara Vandi in 2’05’39“. Sempre ad Ancona ottimo esordio di Vittoria Cocchi nei 1500 che chiude in 4’59’38”. A Firenze il freddo intenso non frena il braccio di Athos Palermo, che lancia il disco da 1.75 kg fino a 43, 26 metri, migliorando di circa 5 metri il primato personale con il disco da 1.5 kg. Buona performance nella marcia di Mattia Braggio nel ’Trofeo invernale’ di Alessandria, primo nei 5000 in 21’00’7” davanti al compagno Ciriotti in 22’54”. Nei 400 metri buon tempo di Giovanni Traverso a Padova, che corre l’anello in 52’31. Infine nel salto in alto quota 1,91 per Sasha Cheffey, con il compagno di squadra Pablo Ronco che ritocca il primato personale con 1,86. Sabato prossimo al Montagna in programma la prima fase dei campionati regionali di lanci invernali, giavellotto disco e martello.