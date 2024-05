"El boleto es muy caro". I turisti bocciano il servizio

"Volevamo andare a Monterosso e abbiamo rinunciato". "Prezzi del treno folli! Per un servizio che fa schifo". E poi, ancora: "I prezzi sono alti e i servizi scarsi", "Tariffe fuori da ogni grazia di Dio, servizi scarsi. C’ero stato qualche anno fa, ricordo bellissimo. Ora lo consiglierei? Ni. A una famiglia, a questi prezzi? No. Dispiace". "Se i prezzi non scenderanno, credo che non torneremo più qui". Sono scritte in italiano, inglese, francese, spagnolo, e sono le frasi che rischiano di rappresentare la base di un danno di immagine "devastante", per dirla con le parole del comitato Cinque Terre Unite, il fronte unito di associazioni e operatori che da mesi lotta contro le tariffe turistiche introdotte da Regione Liguria. E proprio quelle frasi rappresentano le testimonianze raccolte nei questionari proposti dal comitato ai turisti per valutare il grado di soddisfazione rispetto all’aumento dei biglietti ferroviari. Oltre mille quelli raccolti dai volontari del Comitato, escluso dalla riunione della cabina di monitoraggio regionale che si terrà oggi: per le associazioni l’incontro è stato calendarizzato a fine mese. Che il deciso rincaro delle tariffe a carico dei turisti non sia stato preso bene da chi ha visitato il territorio in questi mesi, è perà palese anche nelle risposte che gli stessi turisti hanno dato alle domande poste nel questionario.

Solo il 10% dei visitatori intervistati ha infatti giudicato "soddisfacente" il rapporto qualità-prezzo del trasporto ferroviario alle Cinque Terre, mentre nove visitatori su dueci lo hanno invece bocciato. Sono i turisti italiani quelli più arrabbiati, che diversamente da quelli stranieri sono maggiormente attenti alla spesa. Ma non manca lo spagnolo che, nel questionario, sottolinea che "el boleto nos costó 32€ por persona lo cual es muy caro (Il biglietto ci è costato 32€ a persona, è molto caro; ndr)", o la famiglia inglese che evidenzia come "We love Cinque Terra but can’t believe to hop from one city to the next, it’s 40 eu for a family of 4".Il questionario proposto dai volontari del comitato offre uno spaccato importante anche sulla Cinque Terre Card Treno: oltre la metà degli intervistati non l’ha acquistata. Inoltre, il 35,5% degli intervistati ha detto di aver raggiunto le Cinque Terre in macchina. Una bocciatura pressoché totale, quella dei turisti, fotografata dal comitato cinqueterrino, che finirà presto sui banchi delle istituzioni assieme all’invito a ’correggere il tiro’. Il rischio? Sta tutto nelle parole di un turista italiano: "Le opzioni sono due: o abbassate le tariffe per gli spostamenti, oppure il turista si recherà altrove".

Matteo Marcello