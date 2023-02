Edilizia semplificata, progetto web

Semplificazione dei processi e ascolto del territorio. Il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore all’Urbanistica Patrizia Saccone hanno partecipato al seminario ‘Il portale online dell’edilizia e altre innovazioni’ organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia. Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza di una forte collaborazione tra le istituzioni e la categoria dei geometri, che quotidianamente si occupano di sicurezza e territorio. Attraverso un lavoro in sinergia incentrato sulla digitalizzazione per questi professionisti è possibile trovare in modo più immediato i documenti di cui hanno bisogno. A spiegare l’importanza della messa a disposizione degli atti è il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: "Semplificare l’accesso a chi deve affrontare la burocrazia e le opere amministrative è fondamentale, si tratta di una garanzia di responsabilità e di velocizzazione anche per quanto riguarda i controlli, attraverso il portale si lavora meglio e si dà un supporto all’economia e agli investimenti". I cantieri rappresentano anche una risorsa per quanto riguarda il monitoraggio del territorio, per questo durante il corso formativo sono stati anche affrontati temi riguardanti le novità introdotte e i nuovi studi sui rischi della nostra zona. L’assessore all’urbanistica Patrizia Saccone ha chiarito alcuni punti per quanto riguarda le aree esondabili: "Dallo studio compiuto di recente sono emerse nuove aree esondabili, l’obiettivo è quello di mettere in sicurezza persone e cose, quanto emerso è stato approvato dall’Autorità di Bacino e dalla Regione Liguria ed è entrato in salvaguardia, ne teniamo conto e chiediamo alla Regione i fondi per mettere in sicurezza tutte quelle che saranno individuate come opere di urbanizzazione principali".

La campagna di ascolto degli Ordini Professionali ha preso il via, ‘Urbanistica trasparente e circolare’ ha lo scopo di garantire un dialogo tra enti e addetti ai lavori. Il presidente Collegio Geometri e GL Stefano Giangrandi ha messo l’accento sulla partecipazione: "Iniziative come quella di questo seminario danno la possibilità di creare un fil rouge tra le figure e le istituzioni che governano la città, il rapporto tra il nostro Collegio e l’Amministrazione permette di lavorare in modo coordinato e collaborativo potendo raggiungere ottimi risultati". Per chi svolge il mestiere di geometra è fondamentale poter consultare pratiche, documenti e atti, non di rado la difficoltà di trovare quanto richiesto rallenta i lavori, per questo motivo è fondamentale rendere immediata la disponibilità degli elementi da consultare anche nell’online.

Ginevra Masciullo