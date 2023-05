Edilizia scolastica, via alla rilevazione

Con la possibilità di compilare un’apposita scheda disponibile online sul portale dell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica, ha preso il via nei giorni scorsi la rilevazione del fabbisogno aperta a tutti i Comuni e le Province della Liguria. Gli enti locali possono presentare domanda su ben 16 tipologie diverse di intervento, oltre a richiedere contributi sulla progettazione o per la redazione delle verifiche sismiche. Gli edifici interessati dalla rilevazione devono essere di proprietà pubblica ed ospitare istituzioni scolastiche statali eo comunali. " Abbiamo sollecitato il Governo in sede di Conferenza delle Regioni – spiega l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola –, a mettere in campo gli stanziamenti necessari per consentire interventi strutturali e riavviare la programmazione triennale ferma al 2020. Si tratta di un censimento nazionale e una volta completato lo condivideremo con tutti gli altri territori per una proposta congiunta di finanziamenti in modo da poter intervenire al più presto". Sarà possibile presentare le domande fino a metà novembre. Lo strumento sarà sempre a disposizione di Comuni e Province per la richiesta di finanziamenti per l’edilizia scolastica per interventi che vanno dalle nuove costruzioni all’adeguamento e miglioramento sismico, dall’efficientamento energetico al superamento delle barriere architettoniche.