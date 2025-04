Economia e umanesimo: "Pesa la crisi demografica"

"Un momento di approfondimento, alla ricerca di un nuovo umanesimo nel mondo dell’economia spezzina e ligure, a partire da dati concreti e misurati", è stato il tema dell’incontro che si è svolto a Casa Massà organizzato dalla sezione spezzina dell’Ucid, l’Unione cristiana imprenditori e dirigenti, presieduta dall’ingegner Roberto Guido Sgherri. Relatore il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Casarino, che ha illustrato dinamiche e prospettive dell’economia spezzina e ligure analizzandone in particolare gli aspetti oggetto delle più significative ricadute per gli sviluppi industriali e sociali del territorio. "Nel corso dell’incontro – ha sottolineato Casarino – è stato esaminato il tema della crisi demografica della provincia della Spezia e le sue implicazioni non solo economiche ma anche sociali. L’analisi dell’andamento demografico della provincia evidenzia una situazione critica. Se nel censimento del 1951 avevamo tre lavoratori in attività per ogni persona anziana, ad oggi il rapporto si è rovesciato, con tre anziani per ogni persona in età lavorativa. Questo ha implicazioni non solo economiche ma anche sociali".

L’iniziativa si inserisce nel programma di conferenze e iniziative promosso quest’anno da Ucid La Spezia: gli incontri curano gli aspetti di cultura industriale nelle aree giuslavoristiche, scientifico-tecniche e di promozione del territorio. "L’Ucid – ha commentato il presidente Sgherri che ha coordinato – ha tra i suoi obiettivi l’approfondimento di temi quali l’economia e il lavoro dando, di essi, una lettura all’interno degli scopi della Dottrina sociale della Chiesa. L’incontro è servito a favorire nei presenti la creazione di opinioni e propensione a sviluppi concreti ed operativamente attuabili". Come in questo caso, anche i prossimi incontri Ucid usufruiranno della presenza di oratori che, tramite la loro esperienza professionale o industriale di grande rilevanza, consentiranno ai partecipanti "una crescita ed una consapevolezza della utilità sociale positiva della loro attività quando svolta nei valori cristiani", ha precisato Sgherri. L’incontro è stato seguito da un pubblico attento, che ha interagito sui risultati misurati dall’ente camerale come base di potenziale creazione di opportunità industriali ed artigianali anche con le provincie limitrofe, non solo liguri.