Ecco le ’Musiche possibili’. Tutti gli eventi in città

La rassegna "Musiche Possibili", promossa dal conservatorio Puccini della Spezia con la direzione artistica della professoressa Francesca Costa si fa in…cinque per celebrare la Festa della Musica. Tanti gli appuntamenti in diverse location del territorio di questo festival diffuso che delizieranno gli spettatori con una variegata offerta. Tris di eventi oggi nell’auditorium "Mario Fiorentini" di via XX Settembre 34: alle 16 si esibirà il Sax Bis Quartet con musiche di Françaix, Gershwin, Joplin e Weill, alle 17 la musica si mescolerà alle parole con "La Macchina del tempo", che vedrà in scena Francesca Magdalena Giorgi (voce e voce recitante), Francesca Baldini (voce), Annalisa Sacco (flauto), Massimiliano Avallone (basso), Dario Maraviglia (chitarra) e Giacomo Mattolini (pianoforte), a cui seguirà il docufilm "Nel tepore dell’attesa sospesa – Le emozioni svelate nelle opere di Puccini, a cura del dipartimento di Didattica della Musica. Alle 21 ci si sposterà a Palazzo del Governo in via Vittorio Veneto 2, dove è in programma un concerto di musica antica "Verso le sinfonie di Padre Martini", dedicato al grande teorico, erudita e compositore maestro di importati compositori Mozart e realizzato in collaborazione con il centro Europe Direct. L’ensemble di musica antica del conservatorio eseguirà musiche di Corelli, Vivaldi, Rameau e Padre Martini, con il Maestro concertatore Igor Cantarelli, omaggio a Maurizio Pollini. Nella sala consiliare del Comune di Lerici, appuntamento alle 18 con l’Ensemble di chitarre del conservatorio, che eseguirà musiche di Weiss, Dyens, Albeniz, Scarlatti, Brouwer, Hindemith, Gragnani, Pujol, a cui seguirà "Musica venezuelana" a cura di Ella Nagy per chitarre, basso e cuatro, con i ragazzi che hanno partecipato ad un laboratorio dello strumento. La musica continuerà anche domani: alle 18 nell’auditorium "Fiorentini" andrà in scena "Un canto d’anime – Puccini e dintorni", con composizioni di Puccini e Brogi e il coordinamento di Patrizia Cigna e Giovanni Giannini, mentre alle 21 nel castello di San Terenzo si esibirà il Sax Off Limits Ensemble" nel concerto "Tre anniversari", con il coordinamento di Marco Falaschi emusiche di Bruckner, Fauré, Ravel e Puccini.

C.T.