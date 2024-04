"È questa la squadra che vogliamo"

"È lo Spezia di noi spezzini, un gruppo che incarna alla perfezione il nostro spirito: cuore, grinta e sudore. Insieme ci salveremo". I tifosi aquilotti hanno finalmente ‘ritrovato’ la loro squadra del cuore e tornano ad essere fiduciosi sul futuro: "La Serie B è troppo importante per la nostra comunità, è un patrimonio da difendere con le unghie e con i denti, vinceremo anche questa battaglia". All’insegna della speranza le parole di Carlo Chiocca: "Lo Spezia ha rialzato la testa grazie ai nuovi innesti e a mister D’Angelo che ha saputo creare un gruppo coeso, trasmettendo i valori della lotta ad oltranza, del coraggio e della determinazione che sono propri di noi spezzini. Ora vietato abbassare la guardia, ma concentrazione massimale: testa bassa e pedalare per traguardare la salvezza diretta. Il popolo spezzino merita di restare in Serie B". Dello stesso avviso Davide Innocenti: "Lo Spezia è tornato a identificarsi con noi spezzini. Il nostro carattere ci porta a non mollare mai, a combattere sempre e comunque fino alla fine, i giocatori hanno recepito la nostra mentalità. Ora siamo una cosa sola con la squadra, tutti insieme possiamo conquistare la salvezza diretta. Crediamoci". Anche a Montecatini Terme non mancano i tifosi bianchi. È il caso di Fabrizio Cilli, lucchese di origine "ma spezzino nel cuore": "Seguo sempre con grandissima passione le Aquile e credo fermamente nella salvezza. Gli Aquilotti hanno capito, tre mesi fa, che era giunto il momento di rimboccarsi le maniche, hanno indossato l’elmetto e innestato la ripresa. Finalmente abbiamo una squadra che va in campo animata dalla voglia di non mollare mai, che è poi la filosofia che contraddistingue il popolo spezzino, da sempre duro a morire". Luca Gandolfi esalta D’Angelo: "Ha rigenerato lo Spezia, sta facendo un lavoro straordinario. Se ci salveremo, con lui alla guida, le Aquile potranno tornare a volare verso mete più ambiziose. Sia lui che i giocatori si sono calati nella realtà spezzina e nella categoria. Sono molto fiducioso per il mantenimento della serie B. Credo che i bianchi non avranno cali di concentrazione contro il Lecco, se batteranno i lombardi le speranze di salvezza cresceranno".

Fabio Bernardini