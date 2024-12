È morto a 88 anni il calciatore Aldo Mannocci

Calcio in lutto per la scomparsa, ad 88 anni, di Romualdo Mannocci. Livornese di nascita, spezzino di adozione, militò nei professionisti fra Massese, Pisa, Alessandria e Savona per poi passare ai dilettanti con Brugnato, Canaletto, Pallerone, Riccò del Golfo e Santerenzina. Fu poi allenatore dell’Arci Pianazze. Lascia nel dolore la moglie Anna, la figlia Sabrina il genero Roberto e l’adorato nipote Luca portiere del Vezzano. I funerali saranno lunedì alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Molinello ai Prati.