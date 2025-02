"E’ la fine di un incubo". Niente processo al sindaco. Disposta l’archiviazione

La lista dei reati era lunga e davvero pesante per il sindaco Marco Traversone e componenti dell’amministrazione comunale tra i quali un agente della polizia municipale. Dall’abuso di ufficio all’istigazione alla corruzione, diffamazione, minacce e occultamento degli atti pubblico. Ma dopo quattro anni di indagini e intercettazioni condotte dalla Guardia di Finanza della Spezia dopo la denuncia di una ex dipendente dell’ente il gip del Tribunale della Spezia, Tiziana Lottini, ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Elisa Loris. Si è chiusa dunque con l’archiviazione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il processo sunque non è neppure iniziato per il sindaco Marco Traversone che si era affidato all’avvocato Mario Scopesi del foro di Genova e neppure per gli altri componenti dell’amministrazione comunale Daniele Taddei, Matteo Calabria, Virginia Lucchetti, Ruggero Moggia rappresentati dagli avvocati Francesca Palmero, Daniele Caprara, Giovanna Rossi, Giuseppe Faggioni. Il sindaco Marco Traversone al momento del ricevmento dell’archiviazione ha voluto pubblicamente condividere con i suoi concittadini la conclusione della vicenda. "Desidero condividere con voi l’esito di una vicenda che ha segnato gli ultimi quattro anni – ha scritto – e che si conclude con piena chiarezza: l’indagine avviata dalla Guardia di Finanza nei confronti del sottoscritto e di altri membri dell’amministrazione comunale si è chiusa con l’archiviazione totale".

Il primo cittadino ha ricordato l’avvio delle indagini avviate a seguito della segnalazione di un’ex dipendente comunale che ha ipotizzato i reati di minacce, occultamento di atti pubblici, diffamazione, abuso d’ufficio, istigazione alla corruzione e falso. "Tuttavia – continua – dopo un lavoro approfondito che ha incluso l’analisi di tutta la documentazione amministrativa, intercettazioni ambientali e telefoniche e l’audizione di numerose persone informate sui fatti, la Procura della Repubblica della Spezia ha accertato che nessuna delle accuse aveva fondamento. L’archiviazione del fascicolo ha confermato la piena trasparenza e correttezza del nostro operato. E alla conclusione di un momento delicato Traversone ha voluto ringraziare i concittadini. "E tutte le persone che hanno vissuto questa vicenda con dignità e fiducia, affrontando un percorso complesso con la consapevolezza di avere la coscienza pulita. Un ringraziamento speciale va ai cittadini di Sesta Godano".

Massimo Merluzzi