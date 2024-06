E’ andata in pensione l’assistente giudiziario. Maurella Ricciardi

Lei voleva salutare colleghi, magistrati e avvocati nell’aula gip del quarto piano, ma c’era talmente tanta gente che è stato necessario trasferirsi nella più capiente aula della corte di assise. Non poteva essere diversamente per l’ultimo giorno di lavoro di Maurella Ricciardi, assistente giudiziario che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione dopo 43 anni di servizio, di cui 34 nell’amministrazione della giustizia. Aveva iniziato nell’allora distaccata pretura, ma da tanti anni lavorava alla cancelleria gip-gup dove è stata benvoluta da tutti per la sua disponibilità e professionalità. Come testimoniano le bellissime parole del presidente del tribunale Diana Brusacà, che ha sottolineato come Maurella Ricciardi sia stata collaborativa con tutti.

Nella foto: Maurella Ricciardi con i colleghi del quarto piano gip-gup e i giudici De Bellis e Acerbi