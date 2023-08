E a Brugnato 5Terre Outlet Village un tuffo negli anni 90: Mr. Rain e Corona De Souza

Esattamente 30 anni fa ha fatto ballare una generazione di giovani col suo ’ritmo della notte’. Una vigilia di Ferragosto davvero speciale per gli amanti della musica anni 90 che al Brugnato 5Terre Outlet Village hanno partecipato alla serata con Corona De Souza, una delle regine della musica dance. La cantante ha proposto alcuni dei suoi grandi successi come “Baby Baby”, “Try Me Out”, “I Don’t Wanna Be a Star” e la ’mitica’ “The Rhythm of the Night”, il singolo al primo posto nel 1993, per otto settimane consecutive, nelle classifiche musicali italiane.

Fra una canzone e un’altra Corona ha raccontato i momenti più significativi della sua carriera ai microfoni dello speaker di Radio Number One Luca Galiati (in arte Lukino). Una serata a tutta musica che per tanti residenti e turisti ha fatto da ’apripista’ al Ferragosto sulle spiagge della Riviera.

Le Summer Nights a Brugnato proseguiranno con un’ulteriore data, sabato 26 agosto, che vedrà protagonista Mr. Rain con l’esibizione prevista il 30 luglio, annullata poi per un’indisposizione dell’artista.

Anche questa serata sarà a ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno

aperti fino alle 24.