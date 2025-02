Due ragazze svengono dal freddo. Sospesa la partita dello Spezia

Dura solo 45 minuti la partita in trasferta della Juniores dell’Asd Spezia Women sul campo del Genova Calcio: un match giocato in un clima polare, con due ragazze aquilotte quasi svenute dal freddo. Sfida come detto condizionata dal maltempo fra vento fortissimo, temperatura "di un grado" e pioggia intensa. Il campo, benchè zuppo d’acqua, per l’arbitro era comunque praticabile per giocare. L’epilogo alla fine del primo tempo sul risultato di 3-0 per la squadra di casa: al rientro negli spogliatoi due ragazze dello Spezia hanno accusato sintomi di ipotermia, sono state soccorse da una dirigente del team di casa. "Altre ragazze spaventate hanno chiesto di non giocare. Invieremo alla Figc ligure i certificati medici delle ragazze", spiega in un comunicato il presidente dello Spezia Women Costel Gogu. Vista la situazione i dirigenti dello Spezia Women ha fatto presente al direttore di gara che, a loro avviso, non c’erano più le condizioni per far iniziare il secondo tempo della partita.

Una decisione in tal senso spetta però solo all’arbitro, sulle base delle condizioni del terreno di gioco. Di fatto la partita è finita lì, ora si attendono le decisioni del giudice sportivo sulle base del referto del direttore di gara. "Si è giocato in condizioni non adatte a giovani calciatrici, moltissime minorenni. Faremo presente a chi di dovere riguardo la situazione climatica all’ora della partita – scrive la società spezzina – Ci rimettiamo alle decisioni del giudice sportivo: non ci interessa il risultato della partita , ma l’incolumità della ragazzine. Quindi nessun problema a dare la vittoria al Genova Calcio. Se invece sarà riconosciuta la difficoltà del clima, chiediamo di rigiocare la partita dall’ inizio".