Due presentazioni al circolo anziani

Doppia presentazione, oggi a partire dalle 17.30, nel salone del circolo anziani di piazza Brin di via Corridoni. Innanzitutto la giornalista Silvia Baglioni intervisterà lo studioso di storia e cultura materiale Attilio Casavecchia, a proposito del suo libro ‘Dario Capellini, Cinque Terre e Libertà’. Il percorso umano di Dario Capellini è stato segnato da due elementi fondamentali: le Cinque Terre e l’esperienza di combattente per la libertà. Per lui, nato a Manarola nel 1921, i vigneti, i muri a secco, i borghi antichi e le marine non sono mai stati soltanto uno straordinario paesaggio da ammirare. Al di là dell’incanto di tante vedute, Dario ha scorto e valorizzato il segreto delle Cinque Terre: il lavoro dell’uomo-contadino. Successivamente, toccherà a Enzo Gaia, scrittore e poeta, intervistare la professoressa Maria Loredana Emmanuele, insegnante della scuola per adulti, sul libro di Gabriella Emmanuele ‘Il ragazzo di via Sermoneta’, la storia, talvolta sussurrata tra episodi salienti, densi di pathos e malinconia, di ‘uno fra i tanti’ ragazzi di via Sermoneta, una delle più celebri strade napoletane, appartenente alla nota frazione di Mergellina.