Due amministrativi per l’ospedale Gaslini

L’ospedale pediatrico di Genova ‘Gaslini’ ha indetto un concorso per assumere 2 collaboratori amministrativi professionali a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, i candidati devono possedere diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, diploma di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici o in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o in scienze dell’economia e della gestione aziendale o in scienze economiche o in scienze politiche e delle relazioni internazionali (o altro titolo equipollente). In relazione al numero delle domande pervenute, l’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, con modalità che verranno comunicate in modo ufficiale. Le prove d’esame saranno 3: una prova scritta, una pratica e una orale. Per partecipare al concorso bisogna presentare la domanda entro il 16 novembre, iscrivendosi al portale dell’Istituto Gaslini. Info e testo integrale del bando sono disponibili sul sito internet https:amministrazione-trasparente.gaslini.org