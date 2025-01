Droga nel manubrio. Arrestato dalla Finanza

Non potrà presentarsi nel territorio sarzanese il marocchino arrestato dai militari della Guardia di Finanza. Ieri mattina l’uomo si è presentato in Tribunale alla Spezia assistito dall’avvocato Riccardo Balatri. Il giudice Luisa carta ha convalidato l’arresto operato dagli uomini delle fiamme gialle diretti dal capitano Davide Luzi disponendo il divieto di dimora. Il legale ha chiesto i termini per la difesa e l’udienza è stata fissata il 5 marzo.

Nasri El Moustafà è stato arrestato durante un controllo del territorio coordinato dal comando provinciale di La Spezia, finalizzato alla prevenzione e contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nel centro cittadino i militari hanno incrociato il marocchino, un volto già noto alle forze dell’ordine, che alla vista delle divise che, alla vista dei militari, ha gettato sotto le autovetture parcheggiate alcuni involucri di colore bianco cercando poi di scappare in sella a una bicicletta. I finanzieri sono prontamente intervenuti smorzando sul nascere il tentativo di fuga.

Nella successiva perquisizione sono spuntate 12 dosi nascoste all’interno del manubrio della bicicletta oltre alle 5 dosi precedentemente gettate nel tentativo di fuga recuperate dai militari. In più era in possesso di 85 euro in banconote di piccolo taglio presumibilmente provento del reato di spaccio. L’uomo inoltre è risultato essere clandestino in quanto privo del permesso di soggiorno. E’ stato accompagnato in carcere a Villa Andreino e ieri mattina è comparso in Tribunale per la convalida dell’arresto.

Massimo Merluzzi