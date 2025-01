Droga e furti. Una raffica di denunce

Denunce per furto, per violazione di domicilio e danneggiamento, oltre a sanzioni varie. Questo è il bilancio del ponte dell’Epifania, della compagnia carabinieri della Spezia, che ha incrementato i servizi di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire una maggior sicurezza sulle strade.

Nel corso dei servizi sono stati denunciati per furto un 23enne spezzino e un 18enne tunisino per aver sottratto, in due distinti episodi, alcuni capi di abbigliamento in due negozi del centro commerciale Le Terrazze; inoltre un 32enne haitiano – senza fissa dimora – per aver sottratto alcuni generi alimentari da un esercizio commerciale di Porto Venere; infine un 49enne della provincia spezzina, per aver rubato alcuni capi di abbigliamento in un negozio del centro commerciale le Terrazze.

Due 19enni di origine tunisina sono stati denunciati invece per aver commesso, alla Spezia, una violazione di domicilio ed il danneggiamento di un camper.

Per quanto attiene alla lotta allo spaccio ed al consumo di stupefacenti sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori, 7 persone di età compresa tra i 18 e 39 anni che, nel corso di controlli effettuati nel centro cittadino, sono state trovate in possesso di un modesto quantitativo di stupefacenti, hashish/eroina, ritenuto per uso personale.

Infine, a Riccò del Golfo, un quarantenne è stato sanzionato per guida senza patente dato che guidava il proprio veicolo sprovvisto di autorizzazione, mentre a Levanto un 23enne di origine marocchina è stato denunciato per inosservanza dell’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.