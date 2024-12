Droga e armi in cantina. Denunciato un ragazzo

Una cantina riempita di droga e bombe carta probabilmente pronte per ravvivare la fine dell’anno. I finanzieri del comando provinciale della Spezia hanno denunciato al Tribunale dei minori di Genova un ragazzo di 17 anni trovato in possesso di sostanze stupefacenti, bombe carta, coltelli e altri oggetti atti a offendere. Il blitz nella sua abitazione di Levanto è scattato dopo un controllo effettuato dai finanzieri alla stazione ferroviaria di Levanto. E’ stato il fiuto di Elik il cane antidroga in dotazione ai militari a segnalare due giovani sospetti. E così dal controllo effettuato direttamente all’interno della stazione il ragazzo maggiorenne è stato trovato in possesso di una modesta quantità di hashish e di uno spinello già confezionato, mentre il minorenne aveva addosso un coltello a serramanico di grosse dimensioni e circa 3 grammi di hashish. I militari della Guardia di Finanza hanno così deciso di approfondire il controllo e sono così scattate le perquisizioni domiciliari a casa del più giovane, residente in una frazione del Comune di Levanto.

Dopo la visita in casa l’attenzione si è spostata alla cantina all’interno della quale sono spuntati altri 300 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina, 24 bombe carta prive di etichettatura per un peso complessivo di quasi 2 chilogrammi, 3 coltelli a serramanico, un bastone telescopico in metallo, 3 pistole a aria compresa prive del tappo rosso, 3 bilancini di precisione e denaro contante per complessivi 170 euro. Il 17 enne è stato così deferito a piede libero alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Genova per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e di illegale detenzione di armi e materiale esplodente.

m.m.