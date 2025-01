Droga dentro al calzino . Ma non sfugge all’arresto

Due giovani sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri nell’ambito dei controlli sul territorio con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due arrestati ha provato a confondere le acque nascondendo lo stupefacente all’interno di un calzino che teneva in una borsa ma è stato ugualmente scoperto dai militari. A finire davanti al giudice Carolina Gagliano ieri mattina in Tribunale un diciottenne e un 36 enne accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto è avvenuto intorno alla mezzanotte quando i militari della stazione della Spezia Mazzetta, hanno controllato il più giovane dei due, un tunisino di 18 enne che, dopo esser stato sottoposto alla perquisizione è stato trovato in possesso di 7 stecchette di hashish per un peso complessivo di circa 11 grammi. Aveva nascosta anche una dose di cocaina oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un centinaio di euro in contanti. Il giovanissimo tunisino è stato identificato in via Venezia, nel pieno del quartiere Umbertino.

La notte dei militari è comunque proseguita. Poco dopo infatti i colleghi del nucleo operatico radiomobile hanno fermato un 36enne di origine tunisina nella vicina Corso Cavour. L’uomo si è accorto dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri ed ha così cercato di disfarsi della merce nascosta dentro a un calzino. I carabinieri hanno trovato 8 stecchette di hashish per un peso complessivo di circa 25 grammi. Anche in questo caso i carabinieri hanno provveduto alla perquisizione personale trovando e sequestrando anche una dose di cocaina.

I due arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica e processati con rito direttissimo in Tribunale. Il giudice Carolina Gagliano ha convalidato l’arresto operato dai militari. Oltre alla prevenzione e controllo delle zone di spaccio i carabinieri stanno intensificando anche il controllo delle strade per verificare l’attenzione al nuovo codice della strada. In questo caso il quarantenne residente in Riviera non ha fatto i conti con le nuove disposizioni ma ha riproposto una “vecchia“ infrazione: la guida senza patente. Al controllo l’uomo non aveva il documento e così è stato sanzionato.

Massimo Merluzzi