Doppio Distrò per San Giuseppe

Notte bianca di San Giuseppe nel segno della musica al Distrò di via Marsala 8, nel cuore del centro storico della Spezia per questo sabato dal sapore di fiera: una serata di note e impegno, ’DeSpeza vol.1’, proposta dal locale - che coglie l’occasione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, veicolando un messaggio di pace sulla locandina dell’evento - a partire dalle 19.30. Due generi e due artisti diversi, per due live consecutivi che contribuiranno ad animare il clima di festa nel cuore della città. Il primo ad esibirsi sarà Nico Due Passi, esponente dell’hip hop spezzina, che presenterà al pubblico il suo nuovo album, mentre alle 22.30 sarà la volta dei secondi ospiti del Distrò: i Drastic Over, che porteranno divertimento e riflessione proponendo una serata all’insegna delle cover, con le loro riletture intime e di protesta. Entrambi gli spettacoli saranno gratuiti.