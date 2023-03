Doppio appuntamento con l’ambasciatore Risi

Doppio appuntamento, a Spezia e Sarzana, con l’ambasciatore e professore Cosimo Risi, rappresentante permanente alla Conferenza del disarmo a Ginevra, organizzato da Avantinsieme nelle giornate di oggi e domani. Il primo appuntamento è per oggi alle 17.30 all’Urban Center di via Carpenino su “L’invasione dell’Ucraina e le sue conseguenze per l’Italia e l’Europa”, inserito nella rassegna “Europa e Mediterraneo tra guerra e pace”. Risi, presentato dal presidente di Avantinsieme Lorenzo Forcieri, dialogherà con i dirigenti di Avantinsieme e risponderà alle domande del pubblico. Domani alle 10.30, al Loggiato Gemmi di Sarzana, Risi invece sarà ospite in veste di autore del libro “Are you going to Al-Quds? Intrigo in Terra Santa” (Europa Edizioni). Incontro introdotto dall’architetto Andrea Massalongo Leoni e moderato dal professor Di Sacco Rolla e dall’avvocato Ambrogetti.