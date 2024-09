Donne Leader, assegnato il premio. Ecco quelle che ’fanno la differenza’

Una docente di materie sanitarie, un’imprenditrice e una giovane ricercatrice: sono le tre vincitrici della 22a edizione del Premio She Made a Difference - Donna leader 2024 promosso da Ewmd La Spezia, il network delle donne delle professioni. A ricevere il riconoscimento, nel corso di una manifestazione in programma oggi (ore 17) nell’auditorium della biblioteca Beghi di via del Canaletto, saranno Sara Galimberti, professoressa ordinaria Med/15, Sara Lanzi, stilista, e, per la sessione primavera del Premio, Giordana Bucchioni, ricercatrice al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione di Pisa. Le tre premiate riceveranno il prestigioso riconoscimento con cui Ewmd, presieduto da Ornella Poli, intende premiare lo sviluppo della professionalità femminile. Le tre vincitrici riceveranno un ciondolo disegnato dall’artista Francesco Vaccarone scomparso l’aprile scorso, e da sempre legato all’associazione delle donne Ewmd che nell’occasione lo ricorderanno con particolare affetto.

"Siamo orgogliose di presentare, anche per questa edizione, donne originarie della nostra città - sottolinea la presidente di Ewmd La Spezia, Ornella Poli - come Sara Galimberti, Sara Lanzi e Giordana Bucchioni . Donne che si sono distinte per perizia e capacità nei loro ambiti lavorativi e che con questo riconoscimento celebriamo con l’augurio di proseguire nei loro percorsi ed essere modelli e stimolo per le nuove generazioni ". Il premio annuale She Made A Difference – Donna Leader, è organizzato dalla Delegazione della Spezia e dal 2001 intende dare "un riconoscimento ben visibile alle donne che si sono distinte per merito nella propria professione, dando lustro alla città di provenienza, in ambiti diversi". "Il Premio è nato alla Spezia e si è poi diffuso in tutta Italia - aggiunge Clara Paganini, fondatrice del Chapter della Spezia ed ideatrice del Premio Donna Leader – Tra le finalità quella di dare un riconoscimento alle donne impegnate in diversi settori, che grazie a dedizione e passione portano avanti la propria professione. Siamo felici di averlo fondato alla Spezia convinte quanto sia importante dare visibilità alle donne alle quali difficilmente vengono dedicate targhe e monumenti nelle città. Questa è un’occasione per farle emergere, come donne e lavoratrici ". Il Premio è patrocinato dal Comune della Spezia (sponsor Gls e Studio Russi Baronti e Bacchione).

F.A.